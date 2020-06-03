Арахамия заявил о готовящихся перестановках в правительстве

Арахамия не обрадовал украинцев грядущим увольнением Авакова

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в среду, 3 июня, заявил о том, что уже к концу недели состав Кабмина незначительно изменится. Увольнений "слуги народа" не предполагают, но назначать новых чиновников собираются.

Как объявил сегодня Арахамия, в ближайшее время в Украине появятся три новых министра и вице-премьер по вопросам евроинтеграции.

Оглашения недоверия к правительству в целом, по словам "слуги народа", ожидать не следует.

- Будут одиночные кадровые вопросы и ротации. Именно на этой неделе, я надеюсь, у нас будет три новых министра: это министр защиты окружающей среды, это министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Я думаю, что будут четыре или три человека, которые будут проголосованы 4 июня, – объявил нардеп.

В ходе сегодняшнего брифинга Арахамия также заявил о том, что к министру внутренних дел Арсену Авакову у парламентариев Рады "накопилось много вопросов". Зашкваренного и "вечного" главу МВД ждут на заседании ВР. Правда, само собой, один из самых влиятельных людей в Украине просто устроит для нардепов шоу, которое закончится сохранением им должности.

Что касается новых назначений, то, по словам лидера пропрезидентской фракции, завтра по представлению Шмыгаля станет министром защиты окружающей среды и природных ресурсов РоманаАбрамовский, который в данный момент числится замглавы министерства.

Одиозный экс-генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко станет министром культуры и информационной политики, а вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины станет Ольга Стефанишина, которая подвинет с этой должности Вадима Пристайко.

Судя по словам лидера "слуг", увольнения избежит также и глава МОЗ Максим Степанов, которого уличили в масштабнейшей коррупции.