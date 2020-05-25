Команда Зе создаст "новое" министерство – Шмыгаль

Команда Зе создаст "новое" министерство – Шмыгаль

Команда Зе планирует восстановить деятельность Министерства экологии.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью "Интерфакс- Украина".

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии - это в повестке дня", - заявил глава Кабмина и аргументировал свое решение.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем - угольная отрасль, а потом - о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", - рассказал политик.

Отметим, что ….

Министерство экологии отнюдь не является новым ведомством. В 2019 году Верховная Рада объединила Минэнергетики и Минэкологии в один орган. 14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования поддержал решение о необходимости разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства.