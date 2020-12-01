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Арахамия пояснил за «интеллектуальный локдаун»

08:14
Арахмия готовит «интеллектуальный локдаун» - фото 1
Арахмия готовит «интеллектуальный локдаун» / Слуга народа

Автор мэма «интеллектуальный локдаун» и один из лидеров фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что хотел сказать.

«Интеллектуальный локдаун» в случае его введения будет предусматривать, что различные регионы будут выходить из него не одновременно, а в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом председатель фракции "Слуга народа" рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

В Украине могут ввести нокдаун 23 декабря

Политик отметил, что этот термин был озвучен на одном из совещаний с председателями фракций, где при участии Премьер-министра обсуждалась такая возможность.

"Речь шла о том, когда будет локудаун, будет ли локдаун, какой именно это будет локдаун. Так Премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый "интеллектуальный локдаун", который нацелен на то, что после локдауна выход не равномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах", - рассказал Арахамия.

Выход из локдауна будет зависеть от эпидситуации в конкретном регионе. "Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна, но она прорабатывается для того, чтобы уменьшить и минимизировать экономические убытки", - отметил председатель фракции "Слуга народа"

Вероятно, что локдаун введут уже 23 декабря, однако есть большие сомнения, будет ли он "интеллектуальным", как того хочет Арахамия.

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