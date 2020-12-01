Арахамия пояснил за «интеллектуальный локдаун»

Арахмия готовит «интеллектуальный локдаун» / Слуга народа

Автор мэма «интеллектуальный локдаун» и один из лидеров фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что хотел сказать.

«Интеллектуальный локдаун» в случае его введения будет предусматривать, что различные регионы будут выходить из него не одновременно, а в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом председатель фракции "Слуга народа" рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Политик отметил, что этот термин был озвучен на одном из совещаний с председателями фракций, где при участии Премьер-министра обсуждалась такая возможность.

"Речь шла о том, когда будет локудаун, будет ли локдаун, какой именно это будет локдаун. Так Премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый "интеллектуальный локдаун", который нацелен на то, что после локдауна выход не равномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах", - рассказал Арахамия.