Апелляционный суд оставил экс-нардепов Колесникова и Вилкула на поруках

Вилкул и Колесников будут на свободе

Во вторник, 1 октября, Апелляционный суд Днепра рассматривал жалобу прокуроров области на избранную первой инстанцией меру пресечения для регионалов и представителей "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова и его подельника Александра Вилкула.

В итоге судьи пришли к выводу, что "уважаемых политиков", хоть они и преступники, можно оставить на поруках.

Хотя обвинители указывали на то, что некогда власть имущие и нажившие миллионы деятели могут давить на свидетелей, пытаться уничтожить улики и пропетлять от уголовной ответственности, если их не посадить за решетку, служители Фемиды были непреклонны.

В итоге бывшие депутаты, которым инкриминируют серьезные коррупционные преступления, останутся на свободе. Сначала судьи отпустили Вилкула, а затем и Колесникова.

Напомним, 5 сентября 2019 г. Александру Вилкулу объявили о подозрении в злоупотребление властью, которое привело к многомиллионным убыткам. "Оппозиционер", - утверждают следователи, - будучи главой Днепропетровской ОГА, раздавал сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

Колесникова обвиняют в разбазаривании объектов недвижимости в Днепре общей площадью семь тысяч квадратных метров. Преступление он совершил, возглавляя Днепропетровскую областную государственную администрацию.

Отметим, что это далеко не первый случай милосердия украинского правосудия в отношении экс-регионалов. Так, ранее на свободу былы отпущены экс-глава МОЗ Раиса Богатырева и "отец ЛНР" Михаил Ефремов.