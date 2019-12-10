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Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы Фирташа

Вчера, 20:20
Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы Фирташа - фото 1
Антимонопольный комитет оштрафовал облгазы Фирташа

Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать 16 облгазов, входящих в группу компаний "РГК", принадлежащих Дмитрию Фирташу. Олигарх должен заплатить 278 млн грн ($11 млн).

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным источника, облгазы бизнесмена "с декабря 2015 по август 2019 года занимали доминирующее положение на рынке поставок газа потребителям в пределах соответствующих территорий". Кроме того, предприятия регулярно злоупотребляли своим положением, начисляя в платежки клиентов дополнительные объемы потребленного газа.

"Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке", - подчеркнули в Антимонопольном комитете.

Напомним, в сентябре 2019 г. Антимонопольный комитет Украины принял решение разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа. По данным регулятора, монопольное положение олигарха губительно влияло на аграрный рынок государства, поэтому их раздел должен пройти в ближайшие месяцы. Подробности читайте по ссылке.

 

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