Бизнес Фирташа разделят на части. Раскрыты детали
Бизнес Фирташа разделят на части. Раскрыты детали
Антимонопольный комитет Украины принял решение разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа.
Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.
“Сегодня, 5 сентября, Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на “НФ Трейдинг Украина” штраф в размере 107 млн грн”, - написал чиновник в Facebook.
И добавил, что монопольное положение компаний олигарха губительно влияло на аграрный рынок государства, поэтому их раздел должен пройти в ближайшие 9 месяцев.
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