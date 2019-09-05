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Бизнес Фирташа разделят на части. Раскрыты детали

Вчера, 18:30
Бизнес Фирташа разделят на части. Раскрыты детали - фото 1
Бизнес Фирташа разделят на части. Раскрыты детали

Антимонопольный комитет Украины принял решение разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа.

Фирташ шумно погулял в Вене

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

“Сегодня, 5 сентября, Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на “НФ Трейдинг Украина” штраф в размере 107 млн грн”, - написал чиновник в Facebook.

Бизнес Фирташа разделят на части. Раскрыты детали - фото 187192

И добавил, что монопольное положение компаний олигарха губительно влияло на аграрный рынок государства, поэтому их раздел должен пройти в ближайшие 9 месяцев.

Бизнес Фирташа разделят на части. Раскрыты детали - фото 187193
Напомним, Министерство юстиции Австрии согласовало экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.
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Дмитрий Фирташ Антимонопольный комитет Новости Украина
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