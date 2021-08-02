Андрій Шевченко залишає збірну

Андрій Шевченко залишився без роботи / УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко несподівано залишає команду.

Про це стало відомо у неділю зі слів самого Шевченка.

Він у своєму інстаграмі написав прощальний пост та зазначив, що з ним не подовжив контракт його кум, тобто - Українська Асоціація Футболу, якою керує Андрій Павелко.

"Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол.

Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди. Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", – написав Шевченко.

Андрій Шевченко провів на чолі збірної України 5 років. Він очолив українську команду перед стартом відбору на ЧС-2018.

Найбільшим його успіхом стала участь команди на Євро 2020, коли збірна вийшла з групи і дійшла до 1/4 фіналу. Щоправда, гра українців залишалась далекою від ідеалу. Можливо, це й було причиною відставки.

Варто зауважити, що на початку літа 2020 року Андрій Шевченко офіційно уклав новий контракт з УАФ до кінця 2022 року. Тепер же Шевченко інформує, що його контракт добіг ще влітку 2021-го. Тобто, не віключні невідомі загалу підводні течії.