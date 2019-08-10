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Андрей Садовый призвал помыть бомжей

12:00
Андрей Садовый призвал помыть бомжей - фото 1
Андрей Садовый призвал помыть бомжей

Мэр Львова Андрей Садовый призвал помыть бомжей в бане.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовской ГГА.

"На улицах города есть такая нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. Их внешний вид немного отпугивает львовян. Я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно - хотя бы раз или дважды в неделю посещать баню или другие учреждения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде. Возможно, кто-то из частного сектора присоединится. У нас отели имеют SPA" , - заявил Садовый.

Андрей Садовый призвал помыть бомжей - фото 185714

"Вид бездомных немного отпугивает львовян"

Отметим, что мэрия Львова "уже рассматривает и нарабатывает соответствующие управленческие решения". В восторге ли от такой инициативы сами бездомные – пока что неизвестно.

Напомним, Садовый потроллил Порошенко и пообещал не выносить телевизор..

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