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Андрей Малахов попал в "Миротворец". Названа причина

12:00
Андрей Малахов попал в "Миротворец". Названа причина - фото 1
Андрей Малахов попал в "Миротворец". Названа причина

Российского ведущего Андрея Малахова внесли в списки "Миротворца".Всему виной идея "телемоста" Украина-Россия.

Луценко открыл дело против NewsOne. Не из-за телемоста

По данным организации, шоумен обвиняется в сознательном участии в информационно-пропагандистской провокации России "Телемоста между Россией и Украиной "Надо поговорить".

Отметим, что идея передачи была очень негативно воспринята украинцами. Один из организаторов - NewsOne- попытался оправдаться, заявив будто само мероприятие находится вне политики. Однако позже "телемост" и вовсе отменили лишь для того, чтобы позже анонсировать его снова.

Андрей Малахов попал в 'Миротворец'. Названа причина - фото 184214
Напомним, Юрий Луценко пригрозил наказать 112 канал за показ иностранного фильма о Майдане. Тот описывает события 2013-2014 гг. с точки зрения России.
https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, Юрий Луценко пригрозил наказать 112 канал за показ иностранного фильма о Майдане. Тот описывает события 2013-2014 гг. с точки зрения России.

 

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