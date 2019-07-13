Андрей Малахов попал в "Миротворец". Названа причина
Андрей Малахов попал в "Миротворец". Названа причина
Российского ведущего Андрея Малахова внесли в списки "Миротворца".Всему виной идея "телемоста" Украина-Россия.
По данным организации, шоумен обвиняется в сознательном участии в информационно-пропагандистской провокации России "Телемоста между Россией и Украиной "Надо поговорить".
Отметим, что идея передачи была очень негативно воспринята украинцами. Один из организаторов - NewsOne- попытался оправдаться, заявив будто само мероприятие находится вне политики. Однако позже "телемост" и вовсе отменили лишь для того, чтобы позже анонсировать его снова.
Напомним, Юрий Луценко пригрозил наказать 112 канал за показ иностранного фильма о Майдане. Тот описывает события 2013-2014 гг. с точки зрения России.
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Напомним, Юрий Луценко пригрозил наказать 112 канал за показ иностранного фильма о Майдане. Тот описывает события 2013-2014 гг. с точки зрения России.
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