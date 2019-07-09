Луценко открыл дело против NewsOne. Не из-за телемоста

Луценко открыл дело против NewsOne. Не из-за телемоста

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил об открытии дела против бенефециарных владельцев канала NewsOne. Те подозреваются в финансировании терроризма.

По данным генпрокурора, 2 лица (имен Луценко не назвал – прим. ред) являются директорами офшорных компаний и связаны с российским Промсвязьбанком. Учреждение финансирует оборонные заказы России.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - заявил Луценко.

Напомним, на днях NewsOne заявил о желании провести телемост Украина-Россия. Однако позже он передумал. Будто бы из-за угроз в свой адрес.

Об этом сообщается на сайте канала.

"Телеканал NEWSONE сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить". Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов", - попытался оправдаться канал.