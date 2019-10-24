Анастасия Приходько пойдет в прокуроры – ФОТОФАКТ
Украинская певица Анастасия Приходько решила получить третье высшее образование и пойти в прокуроры.
Об этом поп-дива написала в Facebook.
"Решила поступать в НАПУ. Стану прокурором и посажу, сука, всех к чертям собачьим.
У нас не мужики у власти, а кружок рукоблудов. Кстати: третье высшее образование мне не помешает", - отметила Приходько.
Напомним, что в октябре 2018 г. Анастасия Приходько заявила о присоединении к партии "Батькивщина". Многие комментаторы тогда тут же принялись критиковать певицу как за ее выбор, так и за политические амбиции. В июне 2019 г. поп-дива решила перейти от слов к делу и пойти в Раду по можаритарке.
Но у нее не получилось, а немного погодя она и вовсе заявила об окончании политической карьеры. Однако долго без дела певица сидеть не стала и поспешила выскочить замуж. Яркие фото смотрите по ссылке.