Анастасия Приходько пойдет в прокуроры – ФОТОФАКТ

Анастасия Приходько пойдет в прокуроры – ФОТОФАКТ

Украинская певица Анастасия Приходько решила получить третье высшее образование и пойти в прокуроры.

Об этом поп-дива написала в Facebook.

"Решила поступать в НАПУ. Стану прокурором и посажу, сука, всех к чертям собачьим.

У нас не мужики у власти, а кружок рукоблудов. Кстати: третье высшее образование мне не помешает", - отметила Приходько.

Напомним, что в октябре 2018 г. Анастасия Приходько заявила о присоединении к партии "Батькивщина". Многие комментаторы тогда тут же принялись критиковать певицу как за ее выбор, так и за политические амбиции. В июне 2019 г. поп-дива решила перейти от слов к делу и пойти в Раду по можаритарке.

Но у нее не получилось, а немного погодя она и вовсе заявила об окончании политической карьеры. Однако долго без дела певица сидеть не стала и поспешила выскочить замуж. Яркие фото смотрите по ссылке.