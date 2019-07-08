Американские боги 3 сезон: Съемки стартуют 30 сентября

Боги снова в деле

Поклонники культового сериала "Американские боги" по не менее культовому фентази Нила Геймана получили обнадеживающую информацию по третьему сезону шоу.

Сообщается, что уже 30 сентября 2019 в Торонто (не столице Канады, а просто городе) стартуют съемки 3 сезона сериала "Американские боги". Весь съемочный процесс займет 5 месяцев и планово должен завершиться 6 марта. Все эти детали стали известны благодаря HN Entertainment.

Однако точной даты выхода 3 сезона "Американских богов" пока нет. Учитывая все сложности, с которыми столкнулись при производстве второго сезона сериала - ничего удивительного в такой неопределенности нет.

В марте у "Богов" появился новый шоураннер - сериал доверили автору "ЩИТа" Чарьзу Игли. Собственно, ему и придется выруливать из пике, которым многие фанаты шоу окрестили второй сезон истории про то, как боги всех мастей, времен и народов неторопливо собирются на войну на веру человеческую.

В сериале по-прежнему снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие.