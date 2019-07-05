Ирина Геращенко знатно оконфузилась, пытаясь подколоть Зеленского (ФОТО)

Ирина Геращенко пыталась подколоть Зеленского, но опозорилась сама

Вице-спикер разогнанной Верховной Рады Ирина Геращенко, которая в течение пяти лет верой и правдой служила Петру Порошенко, а теперь пройдет в парламент по списку "Европейской солидарности", зашкварилась при попытке потроллить некомпетентных членов команды Зе и самого президента.

На своей странице в Facebook нардеп неудачно для себя прокомментировала фиаско пресс-службы гаранта, назвавшей Торонто столицей Канады.

Геращенко решила развалить безграмотных писателей, проведя им своеобразный ликбез:

"Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландив- Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью - Йорк. А то мало ли, куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо".

Правда, подкалывая пресс-службу президента, политик сама допустила аналогичную ошибку, ведь Гаага даже никогда не была столицей. В общем, знания географии у Геращенко оказались ничуть не лучше, чем у многочисленных представителей Зеленского. Только в желании постебаться над оппонентами политик из "Европейской солидарности" может дать им фору. Но, как оказалось, подкалывать других представителям украинского политического истеблишмента нужно с использованием Гугла, а то неудобно получается.

Впрочем, когда же пользователи в комментариях указали Геращенко на ошибку, нардеп начала править пост. Сделала она это шесть раз, скатившись в откровенное дно: поначалу она просто стерла упоминание о Нидерландах, затем пыталась представить все "опечаткой".

А в итоге и вовсе пояснила свою неграмотность тем, что в Гааге находятся правительство и королевская резиденция страны.