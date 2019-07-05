война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Ирина Геращенко знатно оконфузилась, пытаясь подколоть Зеленского (ФОТО)

11:20
Ирина Геращенко пыталась подколоть Зеленского, но опозорилась сама - фото 1
Ирина Геращенко пыталась подколоть Зеленского, но опозорилась сама

Вице-спикер разогнанной Верховной Рады Ирина Геращенко, которая в течение пяти лет верой и правдой служила Петру Порошенко, а теперь пройдет в парламент по списку "Европейской солидарности", зашкварилась при попытке потроллить некомпетентных членов команды Зе и самого президента.

На своей странице в Facebook нардеп неудачно для себя прокомментировала фиаско пресс-службы гаранта, назвавшей Торонто столицей Канады.

Остались на тусовку: Зеленский женой и Богданом заселфились у Ниагарского водопада

Геращенко решила развалить безграмотных писателей, проведя им своеобразный ликбез:

"Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландив- Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью - Йорк. А то мало ли, куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо".

Правда, подкалывая пресс-службу президента, политик сама допустила аналогичную ошибку, ведь Гаага даже никогда не была столицей. В общем, знания географии у Геращенко оказались ничуть не лучше, чем у многочисленных представителей Зеленского. Только в желании постебаться над оппонентами политик из "Европейской солидарности" может дать им фору. Но, как оказалось, подкалывать других представителям украинского политического истеблишмента нужно с использованием Гугла, а то неудобно получается.

Впрочем, когда же пользователи в комментариях указали Геращенко на ошибку, нардеп начала править пост. Сделала она это шесть раз, скатившись в откровенное дно: поначалу она просто стерла упоминание о Нидерландах, затем пыталась представить все "опечаткой".

Ирина Геращенко знатно оконфузилась, пытаясь подколоть Зеленского (ФОТО) - фото 183775

А в итоге и вовсе пояснила свою неграмотность тем, что в Гааге находятся правительство и королевская резиденция страны.

Ирина Геращенко знатно оконфузилась, пытаясь подколоть Зеленского (ФОТО) - фото 183774
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ирина Геращенко Верховна Рада Владимир Зеленский нардеп БПП / Европейская Солидарность Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинские военные отошли с позиций, но террористы договоренностей не придерживаются - фото 1
Наблюдатели ОБСЕ не могут подтвердить отход боевиков с позиций у Станицы Луганской
08:40
Лукашенко пытается спастись от Путина - фото 1
Лукашенко назвал дружбу с США важнейшим приоритетом политики Беларуси
08:00
Сергей Кизь - креатура Луценко и Богдана - фото 1
Назначение заместителя Луценко продавил глава АП Андрей Богдан
Вчера, 19:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...