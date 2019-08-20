"Буду при деньгах": Глава 1+1 ушел в отставку

"Буду при деньгах": Глава 1+1 ушел в отставку

Глава "1+1" Александр Ткаченко уволился с должности гендиректора и продал свою долю в медиа-бизнесе.

Об этом сообщают СМИ.

Уход гендиректора связан с его победой на выборах в Раду от партии "Слуга народа»". Несмотря на новую должность, Ткаченко останется почетным Президентом компании.

Что касается бизнеса, то экс-работник СМИ и тут принял решение.

"Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах", - заявил Ткаченко.

Отметим, что медиахолдинг "1+1" сыграл особую роль в победе Владимира Зеленского на выборах президента. Именно на "плюсах" шоумен поздравил всю страну с Новым годом и анонсировал свои политические планы. И именно на этом канале изо дня в день показывали сериалы и передачи с участием комика (в.ч. и в день тишины - прим. ред).

Кроме того на канале неоднократно звучала острая критика в сторону Петра Порошенко. К слову, экс-гарант и его окружение были не очень этим довольны. Дело дошло даже до суда.

Напомним, у Зеленского задумали свой "Роскомнадзор".