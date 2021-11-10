Алекс Топольский - главный герой Холостяк 12: что он нем известно

Алекс Топольский - босоногий Холостяк / Холостяк 12

Канал СТБ рассекретил имя нового Холостяка, 12-го по счету Весной 2022 года искать свою любовь будет 32-летний Алекс Топольский ― украинец, построивший успешный бизнес в Америке.

Алекс Топольский родился и вырос во Львове. Парень всегда верил, что сумеет добиться успеха самостоятельно, и сразу после окончания университета переехал в США строить карьеру.

Его путь к мечте не был легким: Алексу довелось испытать все «прелести» жизни эмигранта, сменить несколько городов и видов деятельности. Но все трудности лишь закалили характер Холостяка и убедили его в том, что он на правильном пути.

Сегодня Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью. Он построил в Америке успешный бизнес, но так и не смог найти там родственную душу, которая искренне разделит с ним как победы, так и жизненные испытания.

Холостяк Алекс Топольский / фото - СТБ

«Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине», ― говорит Холостяк.

«10 лет в Америке и непростой путь к успеху не сделали Алекса циничным и жестким. При всей своей амбициозности, в отношениях с девушками он очень романтичен и деликатен. И готов поддерживать мечты и стремления своей второй половинки, что бы она ни выбрала ― домашний уют или карьеру. Наш Холостяк преодолел тысячи километров в надежде встретить свою любовь именно в Украине. И мы верим, что этой весной на наших глазах снова вспыхнут настоящие чувства», ― рассказывает Анна Калина.

Съемки 12 сезона романтического реалити «Холостяк» уже стартовали. Проект производит студия StarLight Production под руководством Анны Калины. Руководитель проекта ― Юлия Колесник. Ведущий ― Григорий Решетник.

Премьера романтического реалити «Холостяк»-12 в эфире СТБ состоится в марте 2022 года.