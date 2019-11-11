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Ахметов возобновил поставки угля из России

13:30
Ахметов возобновил поставки угля из России - фото 1
Ахметов возобновил поставки угля из России

Авдеевский коксохимический завод холдинга "Метинвест", принадлежащий олигархам Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому, получил разрешение на импорт российского угля.

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Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Как передает источник, "Метинвест" заключил соглашение с российской компанией "Северсталь менеджмент" о поставках угля 70 тысяч тонн угля.

"Из них 10 тыс тонн угля марки ГЖО, 30 тыс тонн - марки 1Ж и 30 тыс тонн — марки 2Ж. В последний раз подобный импорт осуществлялся в начале лета этого года", - уточняет издание.

Напомним, в июне 2019 г. Андрей Герус заявил об уничтожении схемы Роттердам +. Как именно - он не уточнил. В сентябре того же года "Слуга народа" приняла новый закон о рынке электроенергии("О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" - прим. ред.), который разрешил украинским потребителям покупать электроэнергию из-за границы.

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уголь Россия Ринат Ахметов Вадим Новинский Новости
Экономическая правда
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