Ахметов возобновил поставки угля из России

Ахметов возобновил поставки угля из России

Авдеевский коксохимический завод холдинга "Метинвест", принадлежащий олигархам Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому, получил разрешение на импорт российского угля.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Как передает источник, "Метинвест" заключил соглашение с российской компанией "Северсталь менеджмент" о поставках угля 70 тысяч тонн угля.

"Из них 10 тыс тонн угля марки ГЖО, 30 тыс тонн - марки 1Ж и 30 тыс тонн — марки 2Ж. В последний раз подобный импорт осуществлялся в начале лета этого года", - уточняет издание.

Напомним, в июне 2019 г. Андрей Герус заявил об уничтожении схемы Роттердам +. Как именно - он не уточнил. В сентябре того же года "Слуга народа" приняла новый закон о рынке электроенергии("О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" - прим. ред.), который разрешил украинским потребителям покупать электроэнергию из-за границы.