Агенты ФСБ заразились коронавирусом: в Киеве закрывают на карантин еще один монастырь

В Голосеевском монастыре массово поперезаражались монахи

Адепты бесовской церкви имени Гундяева как могли отрицали существование возникшей в Китае новой коронавирусной инфекции, но в итоге сами оказались на больничных койках.

Очередную вспышку в одной из ячеек террористического псевдорелигиозного учреждения РФ УПЦ МП под названием Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь зафиксировали во вторник, 21 апреля.

Сегодня же власти Киева получили подтвержденные результаты проб у еще 12 монахов, после чего было принято решение физически заблокировать входы и выходы с территории адептов РПЦ.

В помещения монастыря заехали коммунальщики, которые пытаются спасти принявших постриг не святой водой, а дезинфекцией.

При этом в пресс-службе монастыря, который подчиняется секте УПЦ МП, обманывают людей, говоря, что обитель была закрыта для прихожан с 17 апреля. Само собой, это - ложь. Поскольку попы и служители неканонического культа по приказу Москвы ведут целенаправленную диверсионную работу по массовым сборам верующих, их заражению и распространению болезни среди украинцев. Более того, они всячески вводят в заблуждение расследования по поиску контактировавших с заболевшими людей и при полной бездеятельности полиции чувствуют себя абсолютно безнаказанно.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 6592 человека. 174 случая инфекции закончились летально, а 424 пациента выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней, а спустя почти месяц, 22 апреля, ограничения продлили до 12 мая.