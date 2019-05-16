Агенту ФСБ сломали челюсть. Он долго сидел в туалете

Агенту ФСБ сломали челюсть. Он долго сидел в туалете

Сотрудники российской разведки вечно попадают в неприятности. То их ловят за просмотром шпилей, то они палятся на чем ни попадя. А тут на те, обычные мужики начали лупить их…из-за туалета.

Об очередном курьезе сотрудников росспецлужб сообщили аборигенские СМИ.

Дело было так....

Два сотрудника ФСБ Тимур Соколов и Роберт Чатурян зашли в бар. И приспичило, значится, одному из них в туалет. Каково же было удивление Чатуряна (а пострадал именно он – прим. ред) когда на выходе из сортира его ударили в челюсть. Поинтересовавшись почему, он получил ответ: слишком долго сидел в туалете.

За коллегу заступился Соколов и началась драка. Чатурян отделался сломанной челюстью, Соколов - ссадинами. Вручили ли чекистам орден за героический поход в клозет – истории неизвестно, но в почетный список фейлов ФСБ она уже вошла.

Напомним, в России произошла очередная трагедия: там подорвался самогонный аппарат. И сотрудник ФСИН вместе с ним.

Инцидент произошел в городке Гусиноозерск, Бурятия. Сотрудник ФСИН Александр Третьяков в домашних условиях героически изготавливал спирт. Но самогонный аппарат был очень законопослушным и взорвался. Результат печален: мужчина получил 70 % ожогов тела. Семья (дочь и жена - прим. ред) горе самогонщика не пострадала.