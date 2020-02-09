Адвокаты Яны Дугарь отдали следакам новые доказательства и требование закрыть дело

Адвокаты требуют отозвать обвинения против Яны Дугарь

Юристы, которые представляют интересы военнослужащей, обвиняемой по липовым доказательствам в суде в причастности к убийству Павла Шеремета, перешли в атаку и начали бить по слабой прокурорской позиции требованиями закрыть производство против Яны Дугарь.

Адвокат Михаил Ореховский объявил о том, что он и его команда внесли ранее не публиковавшиеся доказательства непричастности Дугарь к совершению преступления.

- Мы подали ходатайство о присоединении доказательств и закрытии дела на имя первого заместителя генерального прокурора Виктора Чумака, - подчеркнул правозащитник. - Мы принесли выводы психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа, который показывает, что Дугарь не обсуждала с Антоненко убийство Шеремета. Следствие же 50 с чем-то дней ограничивает свободу человека и они даже рост этой "разведчицы" не установили, хотя в августе 2016 имели экспертизу по росту других фигурантов.

И хотя полиграф не может использоваться в суде как прямое доказательство вины, у следователей кроме косвенных и надуменных улик нет вообще ничего.

Тем не менее, это не помешало сегодня высказаться прокурору Сергею Зузаку, который обвиняет Андрея Антоненко в убийстве, основываясь на фотографиях Санта Клауса с лицом Гитлера в соцсетях.

- Неизвестно, где они проходили полиграф, что это за эксперт. Они задавали вопросы, которые сами определяли. Это ненадлежащие доказательства, они добыты в непроцессуальное способом, - заявил прокурор, не желающий, чтобы материалы приобщались к делу, поскольку в суде позицию обвинения уничтожат в пух и прах.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.