Убийство Шеремета: Суд продлил арест Антоненко

Убийство Шеремета: Суд продлил арест Антоненко / Громадське

В среду, 5 февраля, Печерский суд Киева продлил арест Андрею Антоненко, подозреваемого в убийстве Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Громадське".

Справа Шеремета: суд розглядає зміну запобіжного заходу Андрію Антоненку, якого підозрюють в організації вбивства журналіста. Перед рішенням він виголосив промову pic.twitter.com/iSppTi4g7w — hromadske (@HromadskeUA) February 5, 2020

Во время судебного процесса прокуроры настаивали на продлении ареста Антоненко, мотивируя свое требование необходимостью опроса свидетелей, проведения следственных экспериментов и установления личности, изготовившей взрывчатку, которой подорвали машину Шеремета.

Лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський свідчить на суді щодо зміни запобіжного заходу Андрію Антоненку — підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Положинський готовий взяти Антоненка на поруки pic.twitter.com/MJ5vpPWYpk — hromadske (@HromadskeUA) February 5, 2020

По версии следствия, авто журналиста было подорвано миной МОН-50. Корпус аналогичного устройства якобы и пытался скрыть подозреваемый у брата своей жены Руслана Ярмольченко.

В свою очередь сторона защиты потребовали отвода судьи (в чем ей было отказано - прим. ред.) и вновь подчеркнула необоснованность доводов прокуроров. Заслушав доводы стороны, суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому Андрею Антоненко.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых. Позже защита Кузьменко и Антоненко подала апелляцию на решение Фемиды, однако достигнуть успеха она так и не сумела.