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Убийство Шеремета: Суд продлил арест Антоненко

Вчера, 18:20
Убийство Шеремета: Суд продлил арест Антоненко - фото 1
Убийство Шеремета: Суд продлил арест Антоненко / Громадське

В среду, 5 февраля, Печерский суд Киева продлил арест Андрею Антоненко, подозреваемого в убийстве Павла Шеремета.

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Об этом сообщает "Громадське".

Во время судебного процесса прокуроры настаивали на продлении ареста Антоненко, мотивируя свое требование необходимостью опроса свидетелей, проведения следственных экспериментов и установления личности, изготовившей взрывчатку, которой подорвали машину Шеремета.

По версии следствия, авто журналиста было подорвано миной МОН-50. Корпус аналогичного устройства якобы и пытался скрыть подозреваемый у брата своей жены Руслана Ярмольченко.

В свою очередь сторона защиты потребовали отвода судьи (в чем ей было отказано - прим. ред.) и вновь подчеркнула необоснованность доводов прокуроров. Заслушав доводы стороны, суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому Андрею Антоненко.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.

13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых. Позже защита Кузьменко и Антоненко подала апелляцию на решение Фемиды, однако достигнуть успеха она так и не сумела.

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Убийство Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) суд Новости Украина
Громадське
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