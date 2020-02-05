Убийство Шеремета: Суд продлил арест Антоненко
В среду, 5 февраля, Печерский суд Киева продлил арест Андрею Антоненко, подозреваемого в убийстве Павла Шеремета.
Об этом сообщает "Громадське".
Во время судебного процесса прокуроры настаивали на продлении ареста Антоненко, мотивируя свое требование необходимостью опроса свидетелей, проведения следственных экспериментов и установления личности, изготовившей взрывчатку, которой подорвали машину Шеремета.
По версии следствия, авто журналиста было подорвано миной МОН-50. Корпус аналогичного устройства якобы и пытался скрыть подозреваемый у брата своей жены Руслана Ярмольченко.
В свою очередь сторона защиты потребовали отвода судьи (в чем ей было отказано - прим. ред.) и вновь подчеркнула необоснованность доводов прокуроров. Заслушав доводы стороны, суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому Андрею Антоненко.
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.
12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования, обвинив ветеранов АТО Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко в убийстве Павла Шеремета.
13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал подозреваемых. Позже защита Кузьменко и Антоненко подала апелляцию на решение Фемиды, однако достигнуть успеха она так и не сумела.