80 стран просят у МВФ 2,5 триллиона из-за коронавируса

У Украины могут возникнуть заминки при получении помощи от МВФ

Международный валютный фонд может оказаться перегружен работой так же, как и системы здравоохранения всех стран мира. В связи с этим присутствуют определенные риски для доведенной до грани дефолта Украины.

В четверг, 2 апреля, директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева объявила о чрезвычайном наплыве заявок на помощь от 80 стран мира.

Все обращения связаны с ситуацией, которая возникла из-за пандемии коронавируса.

Заявление главы МВФ опубликовали сегодня на сайте ведомства.

- Мы наблюдаем за необычайным всплеском запросов на чрезвычайное финансирование МВФ. Около 80 стран подали заявки, и, скорее всего, запросы поступят еще. Обычно у нас никогда не бывает более нескольких запросов одновременно, - подчеркнула Георгиева. - Текущая оценка финансовых потребностей развивающихся рынков стран, которые отправили запрос о помощи, составляет 2,5 триллиона долларов.

Исполнительный совет МВФ утвердил первый экстренный запрос, поступивший от Кыргызской Республики. В то же время о том, какой в очереди на рассмотрение находится просьба Украины, и была ли она вообще подана в письменном виде, неизвестно. Примечательно также и то, что в случае распределения денег по принципу необходимости наша страна получит их в числе последних. Ведь статистика заболеваемости населения благодаря бывшему некомпетентному руководству МОЗ абсолютно фейковая.

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 794 человека. 20 заболевших умерли, а 13 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.