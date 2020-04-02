80 стран просят у МВФ 2,5 триллиона из-за коронавируса
Международный валютный фонд может оказаться перегружен работой так же, как и системы здравоохранения всех стран мира. В связи с этим присутствуют определенные риски для доведенной до грани дефолта Украины.
В четверг, 2 апреля, директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева объявила о чрезвычайном наплыве заявок на помощь от 80 стран мира.
Все обращения связаны с ситуацией, которая возникла из-за пандемии коронавируса.
Заявление главы МВФ опубликовали сегодня на сайте ведомства.
- Мы наблюдаем за необычайным всплеском запросов на чрезвычайное финансирование МВФ. Около 80 стран подали заявки, и, скорее всего, запросы поступят еще. Обычно у нас никогда не бывает более нескольких запросов одновременно, - подчеркнула Георгиева. - Текущая оценка финансовых потребностей развивающихся рынков стран, которые отправили запрос о помощи, составляет 2,5 триллиона долларов.
Исполнительный совет МВФ утвердил первый экстренный запрос, поступивший от Кыргызской Республики. В то же время о том, какой в очереди на рассмотрение находится просьба Украины, и была ли она вообще подана в письменном виде, неизвестно. Примечательно также и то, что в случае распределения денег по принципу необходимости наша страна получит их в числе последних. Ведь статистика заболеваемости населения благодаря бывшему некомпетентному руководству МОЗ абсолютно фейковая.
По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 794 человека. 20 заболевших умерли, а 13 выздоровели.
Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.
Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.
Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.