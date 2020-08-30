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71-летний мужчина из Днепра подорвался на гранате в собственной машине (ФОТО)

14:00
У владельца "шестерки" не было шансов - фото 1
У владельца "шестерки" не было шансов

Судя по полицейским сводкам, едва ли не у каждого жителя страны есть запрещенное к обороту вооружение. По крайней мере, гранаты взрывают несколько раз в неделю, а перестрелки и вовсе стали обыденностью.

Очередное ЧП, связанное с незаконным хранением боеприпасов и неосторожным с ними обращением произошло в субботу, 29 августа в Шевченковском районе Днепра.

В военном общежитии "Десны" прогремел взрыв, есть погибший

Как утверждают полицейские, инцидент случаился возле одного из мест скопления людей - местных рынков. 71-летний мужчина, сидевший за рулем старенькой "шестерки", судя по всему, играл с гранатой. Копы, обследовавшие салон машины, которую просто изрешетили осколки, обнаружили множество фрагментов Ф-1, кольцо и чеку.

71-летний мужчина из Днепра подорвался на гранате в собственной машине (ФОТО) - фото 204720

С тяжелейшими травмами пострадавшего госпитализировали в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь, поскольку ранения оказались не совместимыми с жизнью.

К счастью, поражающие элементы никого кроме самого владельца машины не зацепили.

71-летний мужчина из Днепра подорвался на гранате в собственной машине (ФОТО) - фото 204719

- По факту ЧП открыто уголовное дело по статье 264 УК Украины - "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов", - отметили в полиции. - Следователи выясняют, откуда пожилой человек взял гранату.

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