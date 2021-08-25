5 причин для использования решебников

Хорошо, если ребенок всегда делает домашние задания самостоятельно. Еще лучше, когда у родителей есть возможность в любой момент оказать посильную помощь в решении сложных задач или выполнении упражнений.

Однако столь идеальное стечение обстоятельств — большая редкость. Часто дети не справляются с большими объемами домашки, а родители не успевают помогать из-за работы или хлопот по дому. Благо, существуют готовые домашние задания В Школе. Они выручают, когда не хватает времени или знаний.

В использовании решебников нет ничего плохого, а слухи об их вреде здорово преувеличены. О факторах, которые подталкивают к применению сборников ГДЗ, — немного ниже.

Адаптация к новым условиям

Переход из детского сада в первый класс или из младшей школы в среднюю — стресс для ребенка. Существенные изменения привычного уклада жизни приводят к потрясениям. Одна из причин — увеличение интеллектуальной нагрузки. Количество предметов в расписании растет, появляются обязательные домашние задания, приходится уделять время внеклассным мероприятиям.

Адаптация к новшествам занимает достаточно много времени. Ускорить ее помогают ГДЗ для 1 класса, доступные тут https://www.vshkole.org/gdz/5-klass/ решебники за 5 класс и другие вспомогательные учебные пособия от разных авторов.

Сокращение затрат времени на ДЗ

Младшеклассники ежедневно тратят на выполнение домашней работы от 1 до 2 часов. В средней школе на уроки приходится выделять от 2,5 часов, а в старшей — около 3-4. Если в ежедневном расписании есть еще и репетиторы или факультативные занятия, отдыхать и развлекаться совершенно некогда.

Отсутствие отдыха негативно отражается на состоянии ребенка. Появляется апатия и усталость, может пострадать физическое здоровье.

Во избежание неприятных последствий, во всем нужно придерживаться баланса. Иногда ребенку полезно вместо «зубрежки» воспользоваться ГДЗ, а в освободившееся время пойти на тренировку или на прогулку.

Проверка без проблем

Обычно дети делают домашние задания по стандартному алгоритму. Выглядит он таким образом:

ознакомление с заданными на дом материалами,

выполнения ДЗ в черновике,

проверка заданий родителями,

переписывание в рабочую тетрадь.

Иногда все идет не по плану — например, когда родители задерживаются на работе или попросту не знают, как правильно решать задачу.

Сборники готовых домашних заданий спасают от головной боли и детей, и родителей. Школьникам они позволяют осуществить самопроверку, а мамам и папам — убедиться в правильности домашки даже по тем предметам, которые они никогда не учили (например, по иностранным языкам или художественной культуре).

Подготовка к интеллектуальным соревнованиям

Чтобы принимать участие в интеллектуальных состязаниях, ребенок должен:

стабильно демонстрировать высокий уровень знаний по разным предметам; получать отличные оценки за работу на уроках и домашние задания; уметь применять нестандартные подходы для решения сложных задач.

Изучать материалы школьной программы наперед можно разными способами. Один из вариантов: внимательное ознакомление с информацией из ГДЗ. В решебниках есть ответы к задачам со звездочкой и упражнениям на развитие логики, смекалки.

Экономия

Что делают родители, если ребенок не может понять тот или иной школьный предмет? Обращаются за помощью к педагогам, которые занимаются репетиторством. Походы на дополнительные занятия ощутимо отражаются на семейном бюджете.

Если отставание от программы несущественное, можно сэкономить средства и отказаться от услуг репетитора. Вместо них целесообразно прибегнуть к помощи решебников.

ГДЗ — универсальное средство, благодаря которому школьник может справиться с излишней нагрузкой без ущерба моральному и физическому состоянию. Кроме того, это еще и отличный инструмент для повышения успеваемости за счет хороших оценок по домашке.