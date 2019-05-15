19 мая в День жертв пройдут концерты. А инаугурация Зеленского нет

16:00 15 мая,

19 мая в Киеве пройдут концерты. А инаугурация Зеленского нет

В воскресенье, 19 мая, в Киеве пройдет целый ряд концертов….несмотря на поминовение жертв репрессий. Запланированные торжества приурочены ко Дню Европы.

Об этом сообщают Украинские новости.

По данным СМИ, торжественная часть стартует в субботу, 18 мая, на столичной Михайловской площади. На следующий день запланировано творческое мероприятие "Звезды мировой оперы".

Стоит отметить, что ранее в этот же день избранный президент Владимир Зеленский планировал провести свою инаугурацию. Но глава Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против.

"Дата крайне неудачная: это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть, это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на телевидении. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - отметил глава института.

Подаст ли он жалобу на концерты – пока что неизвестно.

Напомним, избранный президент Украины Владимир Зеленский записал гневное обращение к Верховной Раде и жестоко прошелся по пока еще действующему президенту Порошенко.