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Зеленский обозвал Парубия лгуном

14 мая, 18:30
Зеленский обозвал Парубия лгуном - фото 1
Зеленский обозвал Парубия лгуном

Владимир Зеленский обозвал спикера ВРУ не очень честным человеком.

Комитет Рады затягивает с датой инаугурации Зеленского

Соответствующий пост экс-шоумен опубликовал в Facebook.

"Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации". – процитировал политика будущий гарант и поставил свой вердикт.

Зеленский обозвал Парубия лгуном - фото 180953

"Вранье мелких жуликов. Верховна Рада України – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах – делайте выводы. Сделаем их вместе!".

Напомним, после победы Владимира Зеленского вся страна замерла в ожидании ответа, когда же новый президент вступит в должность. Но тут возникли разногласия.

На данный момент зарегистрировано несколько законопроектов с абсолютно разными датами инаугурации гаранта.

Так, депутат от БПП Александр Сугоняко против вступления Зеленского на должность 19 мая, поскольку в этот день вспоминают жертв репрессий. По мнению чиновника, наиболее оптимальный вариант -1 июня.

Другой нардеп от партии Порошенко Сергей Каплин и вовсе предложил провести инаугурацию в два этапа: первый -19 мая в ВРУ, и второй – 3 июня на…. легендарном Олимпийском стадионе.

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Владимир Зеленский Андрей Парубий Верховна Рада Новости Украина
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