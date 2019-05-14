Зеленский обозвал Парубия лгуном

18:30 14 мая,

Зеленский обозвал Парубия лгуном

Владимир Зеленский обозвал спикера ВРУ не очень честным человеком.

Соответствующий пост экс-шоумен опубликовал в Facebook.

"Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации". – процитировал политика будущий гарант и поставил свой вердикт.

"Вранье мелких жуликов. Верховна Рада України – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах – делайте выводы. Сделаем их вместе!".

Напомним, после победы Владимира Зеленского вся страна замерла в ожидании ответа, когда же новый президент вступит в должность. Но тут возникли разногласия.

На данный момент зарегистрировано несколько законопроектов с абсолютно разными датами инаугурации гаранта.

Так, депутат от БПП Александр Сугоняко против вступления Зеленского на должность 19 мая, поскольку в этот день вспоминают жертв репрессий. По мнению чиновника, наиболее оптимальный вариант -1 июня.

Другой нардеп от партии Порошенко Сергей Каплин и вовсе предложил провести инаугурацию в два этапа: первый -19 мая в ВРУ, и второй – 3 июня на…. легендарном Олимпийском стадионе.