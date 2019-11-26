1,5 млн за мандат Зе: полиция поймала хитрых мошенников

1,5 млн за мандат Зе: полиция поймала хитрых мошенников

Полиция задержала двух мошенников, которые предлагали киевлянке приобрести мандат «слуги народа» за 1,5 млн. евро.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, СБУ.

По данным источника, злоумышленники предлагали жительнице Киева проходное место в списке "Слуги народа", после сложения мандата одним из "зеленых" нардепов. За свои услуги мужчины просили 1,5 млн евро.

Однако женщина усомнилась в честности сделки и обратилась в полицию. В результате операции правоохранителей преступники были задержаны. По факту правонарушения открыто уголовное производство (ч. 2 ст.15, ч.4 ст.190 УКУ).

Напомним, что ранее Андрей Богдан ополчился на соратника Кличко Сергея Майзеля. Причиной негодования политика стала одна из публикаций в фейковом СМИ. В заказном материале утверждалось, что киевский чиновник собирает дань со столичных киосков от имени главы ОП. Майзель ответил на обвинения. Больше об этом читайте здесь.