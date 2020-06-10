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"1+1" рассказал о своих связях с Медведчуком

Вчера, 22:02
"1+1" рассказали о своих связях с Медведчуком - фото 1
"1+1" рассказали о своих связях с Медведчуком

Телерадиокомпания "1+1" отреагировала на продажу части своих активов украинскому олигарху Виктору Медведчуку.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В последние дни в медиапространстве распространяется информация о том, что несколько юридических лиц, которые есть в структуре собственности телеканала "1+1", принадлежат Оксане Марченко. Корреспонденты ресурсов ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука, которую нардеп недавно обнародовал. Для "1+1 медиа" эта информация является новой. На данный моментс юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

Изучив налоговую декларацию Виктора Медведчука, журналисты "Схем" установили, что украинский олигарх приобрел кипрскую компанию "Bolvik Ventures Ltd", которая входит в структуру собственности ООО "Телерадиокомпания 1+1" и канала "2+2".

Для прояснения ситуации, расследователи обратились за комментарием к собственнику "плюсов" Игорю Коломойскому, однако тот выразил полнейшее удивление от полученной информации и пообещал навестить необходимые справки.

Отметим, что Виктор Медведчук уже является собственником нескольких телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. В последнее время эти СМИ регулярно привлекают внимание правоохранителей из-за распространения пророссийской агитации, однако о закрытии этих каналов речь пока не идет.

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Телеканал 1+1 Виктор Медведчук Игорь Коломойский Новости Украина
Без табу
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