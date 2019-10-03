Зважені та щасливі 9 : Выпуск 6 - смотреть онлайн - 03.10.2019

В четверг, 3 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет шестой выпуск шоу «Зважені та щасливі 9». Все весомые подробности бодипозитивного проекта - на Без Табу.

В шестом выпуске шоу Зважені та щасливі участники смогут встретиться со своими родными, если их партнер, конечно, не подведет.

На неделе испытаний Анита, Марина и Иракли оставили участников одних, ведь 7 дней назад их результаты были совсем неутешительными. Так что, каждой паре придется доказать, на что они способны без тренеров и ведущей.

Однако без поддержки они не останутся – Анита Луценко решила дать возможность участникам увидеться с родными.

Люда Чаднова и Коля Ворошнов в роли ездовых / Зважені та щасливі 9 - Выпуск 6

Но и здесь, конечно, не обойдется без сюрприза. Дело в том, что встреча будет возможна только на испытании - каждый участник будет тащить на встречу со своим партнером его родных в прицепах. Расстояние – вполне себе в достойное - 10 км. Кто встретится с родными быстрее? Удастся ли Ане из красной команды впечатлить родных Коли Ворошнова? И сможет ли Лала преодолеть себя и довезти детей своего партнера?

Также наконец-то Николай Ворошнов признается, были ли у них отношения с Анитой Луценко после первого сезона.

Долгожданная романтика на Зважені та щасливі 9:

Напомним, по итогам 5 выпуска проект покинула "склочница" Рима Пенджиева, а это значит, что теперь очередь завершать борьбу с лишним весом в режиме онлайн у кого-то из парней.

Зважені та щасливі 9 : Выпуск 6 - смотреть онлайн анонс шоу - 03.10.2019

Смотрите в четверг - в 19:00 - на телеканале СТБ. Также шестой выпуск шоу будет доступен онлайн на Без Табу.