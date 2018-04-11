Зять, чтобы дать: Виктор Пинчук как фактор президентских гонки в США

13:45 , Сегодня , Сегодня

Трамп в гостях у Пинчука / Kyiv Post

Автор Без Табу, внимательно изучив превращение самого тихого украинского олигарха Виктора Пинчука из филантропа в объект расследования ФБР, советует зятю Леонида Кучмы отвлечься от геополитики и подумать об Украине.

Толстосумы из бывшего СССР иногда способны на поступки и выходки, которые человеку западному непонятны и даже идеологически чужды. Особенно они любят показательно сорить деньгами и кичиться роскошью, что в цивилизованном мире принято считать безвкусицей и китчем. Там ведь в почете противоположная манера поведения – не то чтобы показательный аскетизм, но уж точно отказ от всеохватывающего шика.

Исключения, конечно, бывают: Дональду Трампу, к примеру, излишний лоск ничуть не помешал стать сорок пятым президентом США. Но сейчас в Штатах ведется активная работа над этой ошибкой с точки зрения не только демократов, но и некоторых республиканцев. Специальный советник ФБР Роберт Мюллер давно уже ищет изъяны в предвыборной кампании магната. Конечно, поиск ведется по ключевым словам «Россия», «Москва», «Кремль» и «Путин», однако другие любопытные факты из поля зрения следствия не ускользают. К примеру, на днях там нарисовался отчетливый украинский след.

Украинский олигарх - герой статьи NYT

В 2015 году Дональд Трамп, который тогда еще даже не планировался единым кандидатом от республиканцев, поучаствовал в сомнительном с точки зрения реальной пользы форуме «Ялтинская европейская стратегия». Ну как поучаствовал – двадцать минут в формате видеоконференции поругал по скайпу Барака Обаму, который якобы и с Россией отношения испортил, и Украине толком не помог. Разумеется, известный шоумен сделал это небезвозмездно: от организатора форума он получил щедрое пожертвование на избирательную кампанию в размере 150 тысяч долларов.

И вот тут уже стоит обратить внимание на организатора YES. Ведь речь идет о Викторе Пинчуке, самом бесполезном из олигархов с украинским паспортом, который уже не первое десятилетие пытается продемонстрировать Западу свою значимость при помощи дешевых, но в то же время затратных эффектов. Точь-в-точь как павлин, который великолепно умеет распустить шикарный хвост, но больше похвастаться ничем не может. Собственно говоря, США и Европа и воспринимают Пинчука в лучшем случае как «советского Томаса Крауна», коллекционера и большого любителя предметов искусства, которому многомиллионное состояние в свое время на голову свалилось чуть ли не по воле случая. Таковым следует признать женитьбу на дочери президента Кучмы, который и открыл зятю путь в высшую лигу.

Американские источники, чуть лучше разбирающиеся в украинских реалиях, нашли лучшую аналогию в лице Джареда Кушнера. А ведь и правда удивительное совпадение: президентский зять с тонким намеком на еврейское происхождение, бестолковый в целом бизнесмен, чьи дела резко пошли в гору после того, как он с нынешним тестем породнился. Разница лишь в том, что Трамп в момент выдачи дочери под венец еще не то что президентом не был, а даже и не помышлял толком о политике. Но именно где-то здесь знающие люди и проводят границу между Пинчуком и товарищами вроде Коломойского и Ахметова, которые по официальной версии всегда «делали себя сами».

Кучма-тесть и Пинчу-зять / Kyiv Post

И вот этот самый «президентский зятек» делает самое щедрое пожертвование в фонд Трампа за 2015 год, если не считать вложений самого старины Донни. Вмешательство иностранцев в избирательную кампанию в США вообще не приветствуется в любом виде, будь то чрезмерное финансовое донорство или хакерские атаки. Но Пинчук в качестве инвестора интересен еще и тем, что ощутимо вложился в конкурентку Трампа, Хиллари Клинтон. Причем суммы там фигурировали далеко не шестизначные. Попытка разложить яйца во все доступные корзины или что-то другое?

Мюллера и других активных участников расследования должен насторожить один забавный факт. Известный олигарх частенько позиционирует себя как адвокат Украины среди мировой элиты. Но к событиям в самой Украине он имеет крайне опосредованное отношение. Никаких вложений хоть в АТО, хоть в полноценную войну с Россией – раз. Никакого реального влияния на политические процессы в стране – два (из явных агентов его влияния в Раде можно вспомнить разве что продавшегося с потрохами Безбаха). Даже многочисленные СМИ, принадлежащие зятю Кучмы, давненько включили режим «неполитического вещания».

Зато была знаменитая публикация в одном из американских изданий, в которой Пинчук призвал прекратить войну на Донбассе и чуть ли не примириться с Россией. И в самом деле, если зверь сер, зубаст и воет по ночам, то почему бы ему внезапно не оказаться волком? Если предположить, что за спонтанным миротворцем стоит кто-то из Москвы (а предположение это не лишено смысла), то взяться за него американцам будет куда проще и интереснее, нежели за анонимных хакеров, которых еще попробуй отыщи. И прецедент может получиться неприятным для всех, включительно с Трампом.

Более того, будет забавно, если эта неразборчивость в донорах помешает действующему президенту США переизбраться на второй срок. Если быть точнее, то список мелких грешков и крупных провинностей Трампа к осени 2020 года в любом случае будет внушительным, но вмешательство сомнительных толстосумов из числа soviet people еще никому не помогало. Клинтон, например, не помогло, как смешно это сейчас ни прозвучит.

Лучше бы в своих краях порядки пытались навести, чем совались за тридевять земель, честное слово.

Виталий Могилевский, Без Табу