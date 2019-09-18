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Звезды "Орел и Решка" скоро поженятся. Раскрыты детали

20:20
Звезды "Орел и Решка" скоро поженятся. Что известно? - фото 1
Звезды "Орел и Решка" скоро поженятся. Что известно?

Звезды популярной передачи "Орел и Решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев скоро заключат брак.

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Об этом сообщают СМИ.

Как передают источники, Лаврентьев сделал предложение "орлице" во время одного из своих концертов. Сами "влюбленные" пока что опубликованную информацию никак не комментируют.

Звезды 'Орел и Решка' скоро поженятся. Раскрыты детали - фото 188021

А если это все же окажется правдой, то счастливчик Артем станет уже третьим по счету мужем Астровской. Надеемся, и последним.

Звезды 'Орел и Решка' скоро поженятся. Раскрыты детали - фото 188022

А вот кто действительно вскоре может выйти замуж, так это красотка Никитюк. Во всяком случае так говорят приметы. Да еще какие!

Напомним, Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО.

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Орел и решка Перезагрузка свадьба Новости Украина
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