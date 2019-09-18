Звезды "Орел и Решка" скоро поженятся. Раскрыты детали

Звезды "Орел и Решка" скоро поженятся. Что известно?

Звезды популярной передачи "Орел и Решка" Алина Астровская и Антон Лаврентьев скоро заключат брак.

Об этом сообщают СМИ.

Как передают источники, Лаврентьев сделал предложение "орлице" во время одного из своих концертов. Сами "влюбленные" пока что опубликованную информацию никак не комментируют.

А если это все же окажется правдой, то счастливчик Артем станет уже третьим по счету мужем Астровской. Надеемся, и последним.

А вот кто действительно вскоре может выйти замуж, так это красотка Никитюк. Во всяком случае так говорят приметы. Да еще какие!

Напомним, Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО.