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«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Дата выхода фильма в интернете

13:30
Звездные войны 9 - смотреть онлайн уже можно дома - фото 1
Звездные войны 9 - смотреть онлайн уже можно дома

Disney быстро отреагировала на ситуацию с пандемией коронавируса и сдвинула вперед домашние релизы девятого эпизода «Звездных войн» и второго «Холодного сердца».

«Скайуокер. Восход» уже доступен на всех популярных площадках, а «Холодное сердце 2» появится в Disney+ 17 марта 2020.

Звездные войны 9: Что так и что не так с окончанием ВЕЛИКОЙ истории

Таким образом, коронавирус смог сделать то, чего долгие годы добивались зрители — сократить окно между кинотеатральным и домашним релизом фильмов.

Также пандемия возродила забытие фильмы, так, в настоящее время все рекорды просмотром бьет фильм 2011 года “Заражение”, фактически предсказавший пандемию 2020.

В воскресенье, 15 марта, президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. Точно такая же ситуация и в Украине - в нашей стране работают лишь продуктовые магазины, аптеки и АЗС. Чем же в такой ситуации заниматься, как не смотреть фильмы и сериалы?

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