Зважені та щасливі 9 выпуск 9: смотреть онлайн - 24.10.2019

Танцы на Зважені та щасливі 9 / СТБ

В четверг, 19:00 на телеканале СТБ состоится показ девятой недели шоу «Зважені та щасливі 9». Традиционно все подробности 9 выпуска самого весомого реалити-шоу страны - на Без Табу. Более того, на этой неделе оно еще станет и самым танцевальным.

На девятой неделе борьбы с лишним весом к постоянным экспертам Зважені та щасливі 9 присоединятся хореографы Алена Шоптенко и Максим Ежов. Как вы уже догадались, участинки проекта будут танцевать. А судить их на конкурсе будут народный артист Украины Григорий Чапкис и телеведущая Леся Никитюк, блеставшая в прошлом году на «Танцах со звездами».

Пары будут танцевать в сексуальных образах, чтобы раскрыть и осознать личную привлекательность и избавиться от комплексов. Женщина-кошка, супергерой, монашка, суровая учительница, брутальный ковбой.

Алена Шоптенко и Максим Ежов - звездные гости 9 выпуска

Перед конкурсом Анита Луценко устроит специальный аукцион, на котором участники смогут выбрать очередность выхода на сцену и тип тренировки: работа с хореографом, видеоуроки или аудиоуроки. Вот только за каждый лот пары должны будут рассчитаться килограммами. Уже скоро участники будут биться в ритме сальсы, танго, румбы, кизомбы и даже контемпорари.

«Мне очень повезло с участниками. Классные, старательные, позитивные ребята. Очень неплохо схватывают. Им еще тяжело правильно двигаться, но это вопрос тренировок. У меня уже был опыт работы с участниками большого телосложения, я знаю специфики тренировок. Нежелательно делать серьезные нагрузки на суставы и делать прыжки. Но глобально мне нравится их настрой. Они пришли работать, и они работают. У них может не получаться, но они повторяют много раз, не психуют. Это очень приятно», - делится впечатлениями от работы с участниками проекта приглашенная звезда Алена Шоптенко.

«Не было в моей практики учеников с таким весом. Для меня в новинку работать с людьми, которые в процессе похудения. Но я всегда говорю, что не важно, как ты выглядишь, сколько весишь, высокий ты или низкий, главное, как ты к этому относишься. Если ребята действительно хотят научиться, они научатся. И я полностью их поддерживаю», - рассказывает Максим Ежов.

Да это же танго! / Зважені та щасливі 9 выпуск 9

В 9 сезоне также участвует его хороший знакомый – Иракли Макацария. Как говорит Максим, самый целенаправленный человек, которого он знает. Иракли был участником сразу двух танцевальных проектов – в Украине на «Плюсах» и в Грузии – и везде показал себя с лучшей стороны. Не откажет себе и станцует Иракли и в 9 выпуске шоу. Партнершей Иракли станет Анита Луценко. Получится ли у них составить конкуренцию танцевальным номерам участников – узнаем вечером в четверг, начиная с 19:00.

Зважені та щасливі 9 выпуск 9: смотреть онлайн анонс - 24.10.2019: