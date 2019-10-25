Эксы 2 выпуск 6 - смотреть онлайн - 25.10.2019

Лея и Виталик - пара с огоньком / Новый канал

Вечером в пятницу, 25 октября, на Новом канале стартует 6 выпуск второго сезон шоу "Эксы", где кипят просто шекспировские страсти. Все подробности свежего выпуска реалити-шоу - на Без Табу.

На шестой неделе команда реалити Нового канала «Эксы» решила устроить обмен партнерами и создать новые пары. Смириться с этим участникам было нелегко, но труднее всех оказалось ревнивцам. Между Виталиком и Леей вспыхнул настоящий конфликт – парню не понравилось поведение его «экс» во время одного из испытаний.

Виталик упрекнул Лею за то, что та употребляла алкоголь, когда он сам воздержался. И объяснил, что она неоднократно позволяла себе выпивать с другими парнями на второй день после их ссор. Более того, Лея даже дважды изменила Виталику.

Сердце красавицы склонно к измене... / Эксы 2 выпуск 6

«Мы несколько раз с ним расходились, – говорит девушка. – И после этого я изменяла ему. Понимаю, что это неправильно, что вела себя, как дрянь. Я неоднократно извинялась. Но обида глубоко засела в Виталике, и он не может этого забыть».

Лее так надоели постоянные претензии бывшего, что она на эмоциях разбила бокал с напитком и заявила, что уходит из проекта. Но это не точно.

«Морально эта неделя была для меня очень тяжелой, постоянно плачу, – делится участница. – Я пришла начать все с чистого листа, но Виталик не может меня простить».

Свидание с чужим бывшим - почему бы и нет / Эксы 2 выпуск 6

«Ревность в паре Леи и Виталика мешают им развивать отношения, – объясняет психолог проекта Нового канала Наталья Ежова. – Девушка стремится постоянно быть в центре внимания, а ее «экс» – чтобы она так явно не флиртовала с другими. Лея тоже ревнует Виталика, причем ко всем – к другим девушкам, родителям и даже собаке Лео. Но уйти на данном этапе их отношений – не выход, а бегство. И это самый легкий выход».

Какое решение примет Лея? И их ли с Виталиком пара покинет на этой неделе проект? Смотрите сегодня, 25 октября, в реалити «Эксы» в 21:40 на Новом канале.

Эксы 2 выпуск 6 - смотреть онлайн анонс - 25.10.2019: