Зважені та щасливі 9: выпуск 4 - смотреть онлайн - 19.09.2019

Иракли, Анита и Марина готовы вновь дарить радость похудения / СТБ

В четверг, 19 сентября, начиная с 19:00 в эфире СТБ смотрите новый выпуск 9 сезона популярного шоу Зважені та щасливі, где первые интенсивно худеют под надзором вторых. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В ходе четвертой недели испытаний участников шоу Зважені та щасливі 9 ждет первый обмен партнерами.

Большинство участников нашли общий язык между собой, но есть и те, кто не смог... или не захотел. Поэтому у них есть шанс выбрать нового партнера. Но перед этим ведущая Анита Луценко проведет анкетирование и спросит, кто с кем точно не хочет быть в паре. Никто не догадывается, что это повлияет на условия испытания.

По условиям конкурса, парам нужно подняться на двадцатиметровую высоту по неустойчивой лестнице. Кто первый - получит бонус, кто последний – антибонус. Есть маленький нюанс - некоторые ступени лестницы будут подпилены и могут сломаться. Поврежденные ступени отвечают количеству участников, которые не хотят быть в паре с конкурсантом. Например, проломились три ступени – значит, три участника не хотят быть в паре с этим парнем/девушкой.

Зважені та щасливі 9 - смотреть онлайн 4 выпуск -19.09.2019:

Как вы уже догадались, не у всех пар получалась легко проходить конкурс. «Я ненавижу проигрывать. Ненавижу, когда у меня что-то не получается. Это сводит с ума», - комментировал Николай Ворошнов. Удастся ли красной команде преодолеть конкурс и не получить +2 кг?

Пары в ударе - Зважені та щасливі 9 - 4 выпуск

Также на этой неделе пройдет церемония обмена партнерами. Останутся ли вместе Коля Ворошнов и его партнерша? Учитывая, что большинство участников считают, что между ними больше, чем партнерские отношения. И кто станет партнером самой скандальной участницы - Римы?

Что не так с Римой - смотрите в 4 выпуске Зважені та щасливі 9:

Все подробности - уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ смотрите самый весомый проект страны «Зважені та щасливі».

Напомним, по итогам третьей недели шоу проект покинла Инна Мазура, а это значит, что теперь предстоит определить - кто покинет шоу из мужчин.