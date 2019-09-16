Зважені та щасливі 9: Девушка с 14 размером груди стала невесомой

Инна Мазура пришла к успеху / СТБ

Третья неделя проекта Зважені та щасливі 9 стала последней для обладательницы 14 размера груди - Инны Мазуры, однако девушка не отчаялась и самостоятельно совершила чудо, потеряв четверть своего веса.

В ходе третьей недели шоу Зважені та щасливі 9 Инна Мазура не сумела сбросить вес - "0 кг" - стал финалом ее участия на проекте, но не стал приговором.

В эфире пост-шоу проекта «Зважся!» зрители СТБ увидели, как участница выглядит сейчас и продолжает ли похудение. Когда Инна зашла в студию, ее тренер Иракли Макацария сразу отметил, что время после проекта не прошло зря, у нее теперь даже взгляд другой. Та Инна, которая пришла на проект, и та Инна, которую мы видим сейчас – два разных человека.

Инна Мазура до и после

Начальный вес Инны - 100 кг. Сейчас ее вес составляет – 74 кг. За четыре месяца Инна Мазура похудела на 26 кг.

"Я чувствую себя по-другому. Еще есть много над чем работать, и я стремлюсь к этому. Все благодаря проекту. В жизни у меня все хорошо. Я уехала из города, где жила. Мне пришлось переехать к маме в деревню. Не хожу в зал, но занимаюсь дома с тем, что есть: лавки, деревья. Главное желание, а не спортзал», - теперь считает Инна.

Иракли со своей воспитанницей

Участница призналась, что иногда думает о сладком и даже сняться сны про конфеты.

«Если тянет на сладкое, значит, не хватает сложных углеводов: каши, овощи и фрукты. Не нужно утром сразу кушать много овсянки. Важно распределить дозировано, чтобы углеводная энергия поступала маленькими порциями. Если появляется желание поесть сладкого, пересмотрите рацион", - посоветовала диетолог Светлана Фус.

Также Анита Луценко попыталась узнать у эксперта, откуда появился миф, что при похудении нельзя есть каши, макароны и картошку. «Я не знаю, не могу найти концов. Но это точно пошло из спорта. Когда спортсмены сушатся, они это применяют. Но наши люди не понимают, что так можно питаться лишь на короткий срок для определенных целей. Незнанием женщины доводят себя до проблем по женской части и анорексии. Мы разные по конституции. Есть люди, для которых каши вечером не просто можно, а нужно есть. И никуда не будет откладываться», - комментирует Светлана.

Также Инна Мазура переживала, что мужчины обращают внимание только на ее грудь 14 размера. И от этого часто заедала стресс. Она даже думала о том, чтобы уменьшить грудь. В студии был пластический хирург, который дал рекомендации на этот счет. Решится ли Инна на такой шаг, узнаем в декабре на финале самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі».

Симона Халеп до и после операции

Отметим, что операции по уменьшению груди - не так уж и редки. Самый известный пример - румынская теннисистка Симона Халеп в 2008 году с помощью операции уменьшила грудь с шестого до второго. До операции грудь весила около 12 кг и очень мешала хрупкой 18-летней девушке с весом в 56 кг. После операции ее спортивные результаты пошли вверх (она даже стала первой ракеткой мира), хотя многие фанаты румынки ужасно огорчились.