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Зважені та щасливі 9: выпуск 3- смотреть онлайн - 12.09.2019

12:52
Худеем весело - фото 1
Худеем весело / Зважені та щасливі 9

В четверг, 12 сентября, ровно в 19:00 стартует третий выпуск самого весомого реалити-шоу Украины - Зважені та щасливі 9.

На третей неделе участников проекта Зважені та щасливі ждет испытание, которое покажет, как бывшие одиночки на самом деле относятся к своему партнеру и другим участникам шоу. Девушки будут в таких условиях, что не смогут удержать язык за зубами и вынуждены будут поливать грязью своих соперниц в прямом и переносном смысле. И все это – над болотом на мостике, который держит мужчина. Те, у кого уже нет партнера, будут держать мостики самостоятельно.

Зважені та щасливі 9 сезон: Список участников и кто покинул шоу

В этот раз конкурс не закончится обычной раздачей бонусов, ведь ведущая Анита Луценко подготовила не только физическое упражнение, но и тест на отношения. Она превратит все женские антибонусы – плюс один, два и три килограмма – на 1000 калорий, 2000 калорий и 3000 калорий соответственно, и предложит мужчинам отработать их и тем самым спасти партнершу от вылета.

Зважені та щасливі 9: выпуск 3- смотреть онлайн - 12.09.2019 - фото 187599

Белые vs Пушистые / Зважені та щасливі 9

Все, кроме Евгения, согласятся помочь девушкам. Для Жени – это шанс избавиться от Римы.

Зважені та щасливі 9: выпуск 3- смотреть онлайн - 12.09.2019 - фото 187600

Битва в болоте - уже в 3 выпуске / Зважені та щасливі 9

Иракли и Марина проведут сверхинтенсивную кардио-тренировку, чтобы помочь своим подопечным выйти на взвешивание без дополнительных килограмм. Удастся ли Риме отработать самый большой антибонус недели – 3000 калорий и остаться в проекте, несмотря на ссоры с Женей, смотрите уже в четвег в 19:00 на телеканале СТБ, а также онлайн - на Без Табу.

Зважені та щасливі 9: - как худели во втором выпуске
Зважені та щасливі 9: выпуск 3- смотреть онлайн - 12.09.2019 - фото 187601

Марина Боржемская дает расклады / Зважені та щасливі 9

Напомним, по итогам первых двух выпусков двое участников (совпадение?) покинули проект и продолжают скучать худеть дома. Это Катерина Лукьяшко и Михаил Воробьев.

Зважені та щасливі 9: выпуск 3 - смотреть онлайн анонс - 12.09.2019

Ведущая - Анита Луценко. Тренеры - Марина Боржемская и Иракли Макацария, кстати, последние двое тоже соревнуютс между собой - чьи воспитанники худеют лучше и веселее. Напомним, Марина - победительница последних двух сезонов.

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СТБ Марина Боржемская Иракли Макацария Анита Луценко Шоубиз
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