Зустріли як героїв: Збірна України повернулася додому
Героям слава / Радіо Свобода
Збірна України з футболу 4 липня повернулася до Києва після участі в Чемпіонаті Європи з футболу.
В аеропорті «Бориспіль» команду зустрічали кількасот уболівальників. Українські футболісти дійшли до чвертьфіналу Євро 2020, де поступилися одному з фаворитів змагання – збірній Англії.
Тренер української збірної Андрій Шевченко подякував гравцям за їхню боротьбу на полі, а українцям – за підтримку.
Ви не розумієте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми вдячні усім, хто приїхав підтримати команду. Ми вдячні усім, хто вболівав в Україні. Ми бачили, ми відчували вашу підтримку,
– наголосив Шевченко.
– наголосив Шевченко.
Окрім того, головний тренер збірної подякував футболістам за самовіддачу, бажання та футбол, який вони показали.
Свій виступ Шевченко закінчив словами "Слава Україні", і фанати вигукнули у відповідь: "Героям слава".
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