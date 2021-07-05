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Зустріли як героїв: Збірна України повернулася додому

08:48
Героям слава - фото 1
Героям слава / Радіо Свобода

Збірна України з футболу 4 липня повернулася до Києва після участі в Чемпіонаті Європи з футболу.

В аеропорті «Бориспіль» команду зустрічали кількасот уболівальників. Українські футболісти дійшли до чвертьфіналу Євро 2020, де поступилися одному з фаворитів змагання – збірній Англії.

Тренер української збірної Андрій Шевченко подякував гравцям за їхню боротьбу на полі, а українцям – за підтримку.

Ви не розумієте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми вдячні усім, хто приїхав підтримати команду. Ми вдячні усім, хто вболівав в Україні. Ми бачили, ми відчували вашу підтримку,
– наголосив Шевченко.

Окрім того, головний тренер збірної подякував футболістам за самовіддачу, бажання та футбол, який вони показали.

Свій виступ Шевченко закінчив словами "Слава Україні", і фанати вигукнули у відповідь: "Героям слава".

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