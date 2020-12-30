Зонирование пространства спальни – от гардероба до гостиной

Владельцы небольших квартир часто вынуждены отказываться от такой роскоши, как гостиная, кабинет или гардероб. С другой стороны, в каждом доме есть спальня, которую можно зонировать и организовать пространство с нужным функционалом.

Бывают также ситуации, когда необходимо освободить одну комнату и «перенести» ее в спальню. Следующие приемы зонирования пространства спальни помогут сделать дом более функциональным и удобным для всех членов семьи.

Спальня и гостиная – два в одном

В маленькой квартире чаще всего есть необходимость объединить спальню и гостиную. Экономить на качестве сна специалисты не рекомендуют, поэтому отталкиваться стоит от спальной зоны. Например, двуспальные кровати для полноценного сна различного дизайна и размеров есть в интернет-магазине СоюзМебель.

Важно, чтобы зона сна находилась в противоположной от входа части. Идеальный вариант – если в комнате есть ниша, которую можно полностью отвести под спальную зону. Если по потолку пустить карниз, на которой крепится штора, то все спальные принадлежности будут надежно скрыты от посторонних глаз.

Самый простой способ разделить две зоны – это установить узкий стеллаж высотой в потолок. На полках можно расположить книги, цветочные вазоны или предметы декора.

Для совсем маленькой комнаты лучшим вариантом будет установка стеклянной перегородки. Стекло может быть матовым, полупрозрачным, с фотопечатью, витражами или обработанным по пескоструйной технологии. Если ваша цель – зонировать и одновременно визуально расширить пространство, отдайте предпочтение зеркальной поверхности.

Если в комнате только одно окно, лучше выбрать прозрачный вариант, чтобы отгороженная зона не была слишком темной. При зонировании с помощью стеллажа, в его проемах можно организовать дополнительное освещение с помощью ламп и светильников.

Еще один вариант зонирования спальни – это раздвигающаяся перегородка. Она функциональна и удобная в использовании, как штора. Помните, что перегородка не обязательно должна быть прямой формы, пересекать комнату от стены до стены. При помощи необычной формы можно не только сэкономить пространство, но и создать оригинальный дизайн. Также нужно понимать, что перегородка – это не стена, и она не обеспечит должно шумоизоляции.

В комнате высокие потолки? Дизайнеры рекомендуют воспользоваться этим преимуществом и организовать спальню на втором ярусе. Это не обязательно должна быть полноценная «комната в комнате» с большой двуспальной кроватью и возможностью стоять в полный рост. А вот спальное место в минималистичном стиле с хорошими ортопедическими спальными принадлежностями – вполне. В этом случае все остальное пространство можно отвести под гостиную.

Как организовать в спальне уголок с «неспальным» функционалом:

Отделить небольшую рабочую зону можно, окрасив стену в цвет, отличающийся от оттенка всей спальни, или повесив над столом доску для наклеивания стикеров с напоминаниями.

Уголок для чтения можно организовать на широком подоконнике, оснастив его удобными подушками и сидениями. Плюс – здесь отличный источник естественного освещения.

Чтобы создать в спальне небольшой гардероб, не обязательно устанавливать стеллаж с открытыми полками. Достаточно поставить напольную телескопическую стойку для одежды перпендикулярно стене. Дополните зону зеркалом во весь рост и компактной банкеткой, на которую можно присесть. На пол можно уложить мягкий ковер или поставить напольное растение.

Зонирование цветом и текстурой

Отделка комнаты поможет визуально зонировать пространство. Главное – для гостиной выбрать более яркие оттенки, а для спальни – более приглушенные, пастельные. Если комната оформлена в стиле лофт, отделить зону сна можно при помощи кирпичной стены или отделки под кирпичную кладку. Следите за тем, чтобы контраст между оттенками и текстурами был не слишком сильным, иначе он будет утомлять.

Если вы хотите эффективно зонировать спальню, помните, что не стоит загромождать пространство мебелью. Лучше использовать модели-трансформеры, выдвигающиеся полочки, столешницы и т.д. Иначе вы не добьетесь ожидаемого эффекта, и помещение визуально уменьшиться в размерах.