Zомбилэнд 2: дата выхода продолжения киношедевра

Добро пожаловать в Zомбилэнд 2: дата выхода сиквела

Создатели культовой комедии ужасов Zомбилэнда назвали дату выхода долгожданного сиквела, в котором сыграют все актеры первого фильма.

Zомбилэнд 2 - один из самых ожидаемых фильмов года, это подтверждают и число посмотревших трейлер. Всего за сутки его посмотрели около 5 млн человек. Премьера фильма состоится 18 октября 2019 года.

Главные роли в первой части исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин. Все они, но повзрослевшие на 10 лет, сыграют во второй части. Также в фильме сыграют убитый в первой части Билл Мюррей (как?), Дэн Эйкройд, Розарио Доусон и Люк Уилсон.

Zомбилэнд 2 - смотрите трейлер онлайн:

При бюджете в 23,6 млн долларов первая часть "Добро пожаловать в Zомбилэнд" собрала в мировом прокате 102 млн, получив культовый статус у фанатов. Фильмы про зомби обычно жесткие и суровые - таковы вообще-то законы жанра, однако тут не тот случай. Zомбилэнд - это черная комедия, с тонким юмором и сплошным стебом. Теперь к этому добавится более солидный бюджет и более солидный багаж того, над чем можно поглумиться, ведь за те 10 лет, что герои не выходили на связь, в мире многое поменялось.

Режиссером фильма выступил все тот же Рубен Флейшер. Кроме первой части комедии ужасов, которая стала для него дебютом, он еще известен по работе над "Веномом" с Томом Харди, где экшн бил через край. Что и подтверждает трейлер второй части. Другие догадки же подтвердятся или развеятся только в кинотеатре.