война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Виталий Маркив Владимир Зеленский

В "Ходячие мертвецы" возвращается ключевой персонаж

19:00
Лорен Коэн возвращается - фото 1
Лорен Коэн возвращается / АМС

Сериал "Ходячие мертвецы", который долгие годы держал реноме лучшего шоу поколения, понемногу выдохся, чем спровоцировал исход своих главных звезд. Однако иногда они все-таки возвращаются.

И, нет. Речь не о Рике Граймсе, который убыл из проекта навсегда. Актер Эндрю Линкольн сейчас востребован и успешен, а потому ему нет никаких причин для возвращения в умирающую франшизу.

Ходячие мертвецы получили новое продолжение

Другое дело Лорен Коэн. Исполнительница ролли Мэгги ("Вдовы") ушла из сериала в 9 сезоне ради нового проекта - легкомысленного шпионского сериала "Виски Кавалер", однако этот сериал закрылся сразу же после первого сезона, а потому - Лорен придется вновь обустраиваться в постапокалиптическом мире. Благо, сценаристы этот момент предусмотрели и им не придется изобретать велоипед, чтобы объяснить возвращение персонажа Лорен.

Как намекнула шоураннер зомби-драмы Анджела Кенг возвращение Лорен Коэн может состояться уже в 10 сезоне "Ходячих". Также не исключено, что актриса, работающая на проекте со второго сезона, сыграет в полнометражном фильме по вселенной TWD, который также в планах у AMC. Ожидается, что в нем также сыграет и Эндрю Линкольн.

Что же до "Ходячих", то 9 сезон стал реальным исходом ключевых персонажей. Кроме Линкольна и Коэн проект также покинул исполнитель роли Иисуса Том Пейн. Также в новых сериях уже не будет героини Данаи Гурирры - Мишонн.

Ходячие мертвецы 10 сезон - смотрите трейлер онлайн:

Десятый сезон "Ходячих мертвецов" стартует в октябре 2019 года. Главными героями вместе с Мэгги станут Дэрил (Норман Ридус) и Мелисса МакБрайд (Кэрол).

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Ходячие мертвецы Лорен Коэн Эндрю Линкольн Шоубиз Новости сериалов
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Евгений Рыщук прется в Раду - фото 1
Фигурант дела об убийстве Гандзюк идет в Раду при поддержке "Слуги народа" (ФОТО)
15:00
"Нечего вам подарить": Зеленский обратился к Сенцову - фото 1
"Нечего вам подарить": Зеленский обратился к Сенцову
Вчера, 20:08
Обстрел 112 канала: обнаружен след «ДНР» - фото 1
Обстрел 112 канала: обнаружен след "ДНР" - ФОТО
Вчера, 16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
17:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...