В "Ходячие мертвецы" возвращается ключевой персонаж

Лорен Коэн возвращается / АМС

Сериал "Ходячие мертвецы", который долгие годы держал реноме лучшего шоу поколения, понемногу выдохся, чем спровоцировал исход своих главных звезд. Однако иногда они все-таки возвращаются.

И, нет. Речь не о Рике Граймсе, который убыл из проекта навсегда. Актер Эндрю Линкольн сейчас востребован и успешен, а потому ему нет никаких причин для возвращения в умирающую франшизу.

Другое дело Лорен Коэн. Исполнительница ролли Мэгги ("Вдовы") ушла из сериала в 9 сезоне ради нового проекта - легкомысленного шпионского сериала "Виски Кавалер", однако этот сериал закрылся сразу же после первого сезона, а потому - Лорен придется вновь обустраиваться в постапокалиптическом мире. Благо, сценаристы этот момент предусмотрели и им не придется изобретать велоипед, чтобы объяснить возвращение персонажа Лорен.

Как намекнула шоураннер зомби-драмы Анджела Кенг возвращение Лорен Коэн может состояться уже в 10 сезоне "Ходячих". Также не исключено, что актриса, работающая на проекте со второго сезона, сыграет в полнометражном фильме по вселенной TWD, который также в планах у AMC. Ожидается, что в нем также сыграет и Эндрю Линкольн.

Что же до "Ходячих", то 9 сезон стал реальным исходом ключевых персонажей. Кроме Линкольна и Коэн проект также покинул исполнитель роли Иисуса Том Пейн. Также в новых сериях уже не будет героини Данаи Гурирры - Мишонн.

Ходячие мертвецы 10 сезон - смотрите трейлер онлайн:

Десятый сезон "Ходячих мертвецов" стартует в октябре 2019 года. Главными героями вместе с Мэгги станут Дэрил (Норман Ридус) и Мелисса МакБрайд (Кэрол).