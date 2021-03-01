Золотий Глобус 2021: Хто переміг у телевізійних номінаціях
Стали відомі переможці ТВ-сегмента престижної премії Золотий Глобус 2021. Найбільше номінацій у четвертого сезону "Корони", також не забуті "Тед Лассо" і "Хід Королеви".
СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ У ТВ-НОМІНАЦІЯХ:
КРАЩИЙ ДРАМАТИЧНИЙ телесеріалу:
«Корона»
КРАЩА АКТРИСА в телесеріалі (ДРАМА):
Емма Коррін - «Корона»
КРАЩИЙ АКТОР в телесеріалі (ДРАМА):
Джош О'Коннор - «Корона»
КРАЩИЙ телесеріалу (КОМЕДИЯ АБО МЮЗИКЛ):
«Шіттс Крик»
КРАЩА АКТРИСА в телесеріалі (КОМЕДИЯ):
Кетрін О'Хара - «Шіттс Крик»
КРАЩИЙ АКТОР в телесеріалі (КОМЕДИЯ):
Джейсон Судейкіс - «Тед Лассо»
КРАЩИЙ МІНІ-СЕРІАЛ АБО телефільм:
«Голос змін»
КРАЩА АКТРИСА У МІНІ-СЕРІАЛІ АБО телефільму:
Аня Тейлор-Джой - «Хід королеви»
КРАЩИЙ АКТОР В МІНІ-СЕРІАЛІ АБО телефільму:
Марк Руффало - «Я знаю, що це правда»
КРАЩИЙ АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ:
Джон Бойега - «Голос змін»
КРАЩА АКТРИСА ДРУГОГО ПЛАНУ:
Джилліан Андерсон - «Корона»