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Золотий Глобус 2021: Хто переміг у телевізійних номінаціях

09:38
Золотий Глобус 2021 - все переможці - фото 1
Золотий Глобус 2021 - все переможці

Стали відомі переможці ТВ-сегмента престижної премії Золотий Глобус 2021. Найбільше номінацій у четвертого сезону "Корони", також не забуті "Тед Лассо" і "Хід Королеви".

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ У ТВ-НОМІНАЦІЯХ:

КРАЩИЙ ДРАМАТИЧНИЙ телесеріалу:

«Корона»

КРАЩА АКТРИСА в телесеріалі (ДРАМА):

Емма Коррін - «Корона»

КРАЩИЙ АКТОР в телесеріалі (ДРАМА):

Джош О'Коннор - «Корона»

КРАЩИЙ телесеріалу (КОМЕДИЯ АБО МЮЗИКЛ):

«Шіттс Крик»

КРАЩА АКТРИСА в телесеріалі (КОМЕДИЯ):

Кетрін О'Хара - «Шіттс Крик»

КРАЩИЙ АКТОР в телесеріалі (КОМЕДИЯ):

Джейсон Судейкіс - «Тед Лассо»

КРАЩИЙ МІНІ-СЕРІАЛ АБО телефільм:

«Голос змін»

КРАЩА АКТРИСА У МІНІ-СЕРІАЛІ АБО телефільму:

Аня Тейлор-Джой - «Хід королеви»

КРАЩИЙ АКТОР В МІНІ-СЕРІАЛІ АБО телефільму:

Марк Руффало - «Я знаю, що це правда»

КРАЩИЙ АКТОР ДРУГОГО ПЛАНУ:

Джон Бойега - «Голос змін»

КРАЩА АКТРИСА ДРУГОГО ПЛАНУ:

Джилліан Андерсон - «Корона»

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