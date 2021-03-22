Злата Огнєвіч з концертом "Богиня" у Львові

Місто Лева готується зустрічати зіркових гостей. Адже після довгого карантину львів’яни вже з нетерпінням очікують грандіозних концертів і масштабних подій, куди можна піти всією родиною чи дружньою компанією.

Про приїзд Злати Огнєвіч в культурну столицю України вже давно відомо, тому саме час потурбуватися про квитки.

На сцені Львівського театру опери та балету 6 квітня відбудеться феєричний концерт стильної та яскравої співачки. Артистка готує надзвичайний сюрприз для своїх фанатів. Зачаровувати буде не тільки надзвичайний шарм співачки, а й нові композиції, які Злата Огневіч подарує публіці.

Новий альбом від Злати Огнєвіч

Співачка зробила все можливе, щоб 6 квітня на сцені Львівської опери відбулося справжнє свято для фанатів. Це буде перший візит з концертом у місто Лева після довгої вимушеної перерви. Надзвичайний голос, ніжність та жіночність просто ідеально підкреслить грандіозність Львівського театру опери та балету. А нова програма, з якою співачка завітає в гості, нікого не залишить байдужим.

Злата Огнєвіч готується представити публіці оригінальні музичні композиції зі свого нового альбому «Богиня». Артистка обіцяє заспівати пісні з трилогії «Історії мого кохання». Особливого шарму та глибини додасть вражаюче аранжування. Піднесену атмосферу та масштабність створить супровід оркестру Kaska Records Band.

В цей вечір поціновувачів творчості співачки чекає надзвичайний сюрприз. Злата Огнєвіч обіцяє ексклюзивну прем’єру нової весняної композиції. Подія обов’язково зачарує своєю відвертістю, щирістю та весняною атмосферою.

Унікальний голос української богині

Злата Огнєвіч голосно заявила про себе на фестивалі міжнародного рівня «Crimea Music Fest» в 2011 році. Саме тут вона отримала перемогу завдяки композиції Adagio. А вже через два роки артистка представила Україну на конкурсі «Євробачення», де здобула третє місце.

Співачка одразу закохала всіх своїм неперевершеним голосом. Про популярність її творчості свідчать зібрані повні зали в Палаці «Україна». Фантастичне шоу артистки «Моя історія», режисером якого стала О.Коляденко, завоювало серце українського глядача.

Співачка не тільки дарує мрії своїми композиціями, а й втілює свої власні. Так, їй вдалося заспівати в дуеті з Андреа Бочеллі. Злата Огнєвіч була запрошена на концерт з нагоди 85-річчя Монсеррат Кабальє.

Хіти української співачки назавжди залишаються в серці: «Do мене», «Doloni», «Солодка кара», «Острів любові», «Пристрасть», «Танцювати», «Запали вогонь».

Концерт Злати Огнєвіч обіцяє бути грандіозним, запальним івентом, який обов’язково слід відвідати в гарній компанії.