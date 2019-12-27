Журналисты сняли тайную встречу Богдана с Коломойским

Андрей Богдан тайно ездил к Игорю Коломойскому

Бывший личный адвокат олигарха Андрей Богдан, который таковым с юридической точки зрения являться уже не может, поскольку перекочевал в Офис президента Украины, встречался с Игорем Коломойским. Правда, влиятельный олигарх тайные переговоры чиновником отрицает.

В среду, 25 декабря, журналистам проекта "Схемы" впервые удалось заснять факт встречи Богдана и Коломойского.

Вместе с бизнес-партнерами и своими соратниками экс-владелец "ПриватБанка" о чем-то тер с приближенным к Зеленскому главой ОПУ в ресторане отеля Premier Palace в центре Киева.

Богдан прибыл к Коломойскому сразу после разговора с главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым в итальянском ресторане на Печерске.

Кроме Богдана и олигарха в "Премьере" заседали совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, бизнес-партнер Коломойского и член неформальной бизнес-группы "Приват" Михаил Киперман и экс-депутат и товарищ Коломойского Евгений Геллер.

Встреча проходила в закрытой комнате ресторана, куда никого не пускали, а на выходе из заведения журналисты спросили у самого бизнесмена, о чем они говорили с главой Офиса президента.

- Мы встречались, но Андрей Богдан просто приезжал в ресторан. Когда я зашел внутрь, его уже не было, - заявил Коломойский, добавив, что они очень редко общаются "из-за занятости".

Богдан на вопросы представителей СМИ не ответил.