Насалик, ДТЭК и "Укрэнерго" распилили миллионы долларов на луганском "энергоострове"

Кременскую подстанцию два года не могут построить из-за распилов

Из-за того, что вся подконтрольная Украине часть Луганской области зависит от одноименной ТЭС, которая невероятно зависит от поставок угля, подача электроэнергии для региона оказалась под угрозой. Спасать ситуацию придется путем вливаний огромного бабла в предприятия Ахметова.

Закрыть вопрос раз и навсегда должно было строительство Кременской подстанции, куда должны были подкинуть Донбасско-Донецкую и Креминскую-Юбилейную линии на 500 и 220 килоВатт.

Тем не менее, со строительством подстанции что-то пошло не так. Изначально ее стоимость заказчик "Укрэнерго" оценивал в 1 миллиард 80 миллионов гривен без учета НДС. Почти 25% от суммы приходились на корейские переключатели КРУЭ 500 кВ и КРУЭ 220 кВ. И вот здесь уже начались махинации.

В 2017-м году тендер на строительство выиграла "Киевская энергетическая строительная компания", а после подписания договоров стоимость оборудования начала меняться.

Завозили переключатели через компании-посредники - немецкую Mewako GmbH и украинскую ЗАО "СВС-Днепр". Причем делали это несколько лет. С января 2018-го по май этого года благодаря постоянно подписваемым дополнениям об изменении цены стоимость переключателей магическим образом выросла на 2,77 миллиона долларов.

Руководителем "СВС-Днепр" значитяс экс-глава департамента капитального строительства и реконструкции ПАО "Киевэнерго" из группы "ДТЭК" Рината Ахметова Николай Кравченко.

Впрочем, проблема заключается еще и в том, что "Креминскую" должны были построить в 2018-м году, но из-за постоянных повышений цен стоимость ее выросла до 1,11 миллиарда, но к непосредственному возведению объекта так и не приступили.

Всевозможные штрафные санкции за просрочку с подрядчика никто не пытался взыскать, поскольку "Укрэнерго" регулярно продлевало сроки.

А самый эпик в том, что на этот распил наложилась другая проблема. Русские прекратили подвоз уголька на ТЭС Ахметова, из-за чего предприятию пришлось переключиться на газ. Стоимость производства килоВатта при этом всерьез увеличилось, но работать себе в убыток ДТЭК не собирается.

Поэтому министр энергетики Игорь Насалик помог зарешать ситуацию для олигарха, подсунув премьер-министру на подпись проект правительственного постановления "О предотвращении чрезвычайной ситуации в Луганской области". Согласно документу, для ДТЭК Луганской ТЭС Нафтогаз хотят обязать продавать газ со скидкой почти в 50%, то есть государство попросту будет компенсировать убытки предприятию, на что потратит миллионы гривен.