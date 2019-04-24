Журналисты написали об итальянских связях Зеленского с Коломойским и российским олигархом

14:40 24 апреля,

Все ниточки от Зеленского ведут к Коломойскому

В день окончания официального подсчета голосов ЦИК после второго тура журналисты издания Il Fatto Quotidiano опубликовали расследование по поводу интересов шестого президента Украины Владимира Зеленского и его окружения в Италии.

Как выяснили работники СМИ, все дороги ведут в Канту - уютный город провинции Комо, где обосновались Зеленский и Баканов.

Именно здесь зарегистрировано агентство недвижимости San Tommaso srl, 100% акций которого принадлежат кипрской компании Aldorante Limited. Конечным бенефициаром фирм является Владимир Зеленский.

Администратором агентства значится координатор предвыборной кампании президента, а заодно и соучредитель "95 квартала" Иван Баканов.

Примечательно, что на San Tommaso srl и числится та самая 15-комнатная вилла в Форте дей Марми, о которой "не знала супруга президента".

Журналисты отмечают, что ни Баканов, ни Зеленский, не внесли эту недвижимость в е-декларации. Впрочем, в штабе Зе поясняли, что делать они этого и не должны.

И хотя разъяснения от стороны кандидата были даны, итальянские журналисты отметили, что "после того, как вихрь опровержений ушел, избиратели снова поверили Зеленскому, популисту, который пообещал изменить Украину".

Так или иначе, как оказалось, в Канту тусит не только Зеленский, но и российский олигарх Дмитрий Герасименко. И хотя напрямую они могут быть никак не связаны, нечто общее у них имеется - Игорь Коломойский.

В 2014-м году бизнесмен с российским гражданством попросил у украинского олигарха кредит для покупки завода "Красный октябрь". Затем же, спустя пару лет, он вывел из предприятия деньги и часть из них инвестировал в итальянскую баскетбольную команду "Канту".

Сам же завод обанкротился, после чего в РФ и открыли против него уголовку.

В целом же, журналисты приходят к и без того очевидному выводу: все ниточки от Зеленского ведут к Коломойскому. А позиция олигарха по поводу происходящего в Украине и между нашей страной и Россией, не совсем очевидна.

"У Коломойского недвусмысленные отношения" с путинской Россией, - пишут авторы расследования. - С одной стороны, он там имеет важные коммерческие интересы, с другой - он финансировал отряды, сражавшиеся с пророссийскими боевиками. Единственное, что точно известно - это его презрение в отношении проевропейской позиции Порошенко".