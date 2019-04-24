Советник Зеленского выступил против прямых переговоров с Путиным

14:00 24 апреля,

Апаршин назвал идею переговоров с Путиным бесперспективной

До своего избрания на пост главы государства Владимир Зеленский озвучивал свою версию прекращения войны на Донбассе и говорил о том, что намерен напрямую вести переговоры с главарем страны-террориста Владимиром Путиным.

Впрочем, сразу же после победы сам Зеленский ничего конкретного о решении вопросов Донбасса и Крыма не говорил.

Зато в его штабе, судя по всему, решили развернуться в полете. Ну, или же советник будущего президента по вопросам оборонной политики Иван Апаршин все перепутал.

В среду, 24 апреля, ответственный за минобороны и стратегию нацбезопасности страны в штабе Зе заявил о том, что вести прямые переговоры с Путиным бесперспективны:

- Что значит прямые переговоры? Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я поверю только тогда , когда к этому формату будут привлечены сильные страны, с которыми он сможет "играть". Я бы никогда не сел за стол переговоров с Путиным один на один.

В то же время Апаршин считает, что и с марионетками Кремля из "ДНР" и "ЛНР" вести переговоры также не следует.

Примечательно, что своим первым же высказыванием после победы кандидата на выборах советник процентов на 90 опроверг заявления штаба Зеленского, где говорили, что разговоры с Путиным определенно будут. Правда, и до выборов, и после, представители политика, который вот-вот получит полномочия президента, настаивали на необходимости перезагрузки минского процесса и важности встреч в формате "нормандской четверки".

При этом запланированные на июнь переговоры лидеров Франции, Германии и Украины с ВВХ могут не состояться. По крайней мере, в нашем МИД говорят, что подготовку к этой встрече нужно было начинать уже давно, а спонтанно собрать президентов и канцлера не получится. Тем не менее, если сейчас Зеленский изъявит желание проводить саммит, возможно, он и состоится. Но в штабе президента пока молчат.