Пожар в доме Шабунина: полицейские говорят об отсутствии взрывчатки

Дом Шабунина фактически полностью уничтожен

Утром в пятницу, 24 июля, в полиции Киева рассказали официальную версию отчета следователей по осмотру места происшествия.

В ответ на заявления эксперта по взрывным устройствам, а по совместительству исполнительного директора и члена правления "Центра противодействия коррупции" Дарьи Каленюк о якобы найденных в сгоревшем доме следов взрывчатки, менты тут же выступили с опровержением.

- Дополнительный осмотр места происшествия проводили взрывотехники, криминалистическая лаборатория полиции Киевской области, лаборатория НИЭКЦ МВД с привлечением экспертов пожарно-технической службы ГСЧС, - отметили в ведомстве. - При осмотре был изъят пожарный мусор, следы биологического происхождения и другие вещественные доказательства. Наличие взрывчатки не подтверждается показаниями свидетелей, очевидцев и другими доказательствами.

Примечательно, что о взрывчатке изначально не заявлял даже сам антикоррупционер, который пишет на своей странице в Facebook исключительно о поджоге дома.

Тем не менее, сомнений в том, что пожар в доме Шабунина - не случайность, сомнений не остается, поскольку деятельность главы ЦПК направлена на борьбу с теми, кто привык решать проблемы запугиванием и нападениями.

Более того, копы открыли уголовное дело по статье "умышленное уничтожение имущества", тогда как налицо фактически попытка покушения на жизни людей, ведь в доме находились родители активиста.