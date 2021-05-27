"Жму руку, обнимаю" :Порошенко забив на допит по справі зрадника Медведчука

Порошенко злякався допиту / ОП

Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ у «справі Козака-Медведчука»: його викликають повторно, про це повідомила пресслужба СБУ.

Одіозного нардепа і колишнього президента викликали у якості свідка у кримінальному проваджені за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України.

Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня 2021 року.

Запрошення для Порошенка

Порошенко не вперше ігнорує допити й щоразу намагається пов'язити їх не зі своїім темними справами, а зі зведенням політичних рахунків.

Сподіваємось, цього разу у нього вистачить сміливості відповісти на питання слідства та розповісти? чому він зробив Медведчука олігархом і "жав руку Путіну".