Жители нескольких сел перекрыли международную трассу в знак протеста

Протестующим не нравится, что их принудительно отнесли не к той общине

В среду, 29 января, жители нескольких населенных пунктов возле села Писаревка Винницкой области решили устроить весьма масштабную акцию протеста против присоединения своих сел к территориальным общинам.

Чтобы на их мнение обратили внимание власти, активисты решили перекрыть дорогу международного значения М-12.

Как утверждают в полиции Винницкой области, протестующим не нравится, что Киев решил присоединить их к территориальным образованиям по своему усмотрению.

- В 12:05 в селе Писаревка началось мирное собрание жителей нескольких населенных пунктов. Эти люди не согласны с присоединением своих общин к тем ОТО, предусмотренных проектом нового административного деления области. В знак протеста около 80 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу, частично перекрыв движение транспорта, - отметила начальник отдела коммуникации управления МВД в регионе Анна Олейник.

Рейсовые автобусы, спецтранспорт типа "скорых" и авто полиции участники акции пропускают. Кроме того, не блокируют люди и проезд других машин, но дожидаются их значительного скопления.

Сама же акция является абсолютно законной. Организаторы уведомили о ней местные власти, а также указали в сроках проведения даты с 28 по 3 февраля.

Согласно заявке, целью мероприятий - "высказывание позиции людей о недопустимости нарушения Конституции Украины ст. 132 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин".