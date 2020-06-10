СБУ схватила русского шпиона в Харькове – ФОТО, ВИДЕО

СБУ схватила русского шпиона в Харькове – ФОТО, ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание жителя Харькова, работавшего на разведку Вооруженных Сил России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, агент был завербован спецслужбами противника во время выезда в РФ. Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации о частях ВСУ, дислоцирующихся в Харьковской области.

Предатель был задержан на горячем в самом центре Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации ВСУ и госавиации Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). На данный момент решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

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